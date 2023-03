Da domenica tutti in pista per le fasi finali

Si terranno dal 26 marzo al 1 aprile all’Abetone le fasi finali dell’edizione numero 41 del Pinocchio sugli Sci. Il prologo sarà, come da tradizione, nella giornata di sabato quando dopo la riunione di giuria delle 18 presso l’ufficio gare alla Scuola elementare si terrà la consegna dei pettorali. Domenica primo giorno con due gare di slalom gigante in contemporanea: sulla pista Zeno 3 la categoria Baby 1 (under 9), sulla Stadio da slalom la Baby 2 (under 10). Lunedì 27 doppia gara di gigante: i Cuccioli 1 (under 11) sulla Zeno 3 e i Cuccioli 2 (under 12) sulla Stadio da slalom. Martedì è tempo di slalom speciale per i Ragazzi (under 14) sulla pista Stadio da slalom: la prima manche inizierà alle 8.30, la seconda alle 13.30. Per la categoria Allievi (under 16), invece, la prova sarà quella dello slalom gigante sulla Zeno 3: prima manche alle 8.30, seconda alle 13.30.

Le finali nazionali si concluderanno mercoledì 29 marzo quando gli Allievi si troveranno alla prova dello slalom speciale (Stadio da slalom) con la prima manche alle 8.30 e la seconda alle 13.30. Sulla Zeno 3, invece, gli under 14 saranno impegnati nel gigante, con partenza della gara alle 8.45. Tutte le premiazioni al parterre dell’Ovovia, dove sarà allestito il Villaggio di Pinocchio. La fase internazionale parte mercoledì 29 con le iscrizioni squadre estere presso l’ufficio gare alla Scuola elementare di Abetone. La presentazione delle squadre partecipanti alla fase internazionale è in programma sempre giovedì’ alle 15.30 in piazza delle Piramidi. Le gare inizieranno venerdì alle 9 con le finali internazionali della categoria under 14 che prevedono due manche di slalom speciale e quelle della categoria under 16. Sabato, infine, alle 9 finali internazionali della categoria under 14 (una manche di gigante) e finali under 16 con due manche si slalom speciale. Alle 15, premiazione in piazza delle Piramidi.

Davide Costa