Da domani sera cinema sotto le stelle Arena di Porta al Borgo, i primi tre film

Torna il cinema sotto le stelle nell’arena di Porta al Borgo, momento che segna tradizionalmente l’inizio dell’estate "vera" e che accompagnerà i pistoiesi fino a settembre tutte le sere. La programmazione è a cura di Mabuse Cinema, in collaborazione con il Comune di Pistoia. Le proiezioni cominciano alle 21.30 e i biglietti hanno un costo di 6 (intero) o 5 euro (ridotto). Possibili abbonamenti da dieci ingressi in cinque mesi a 45 euro o da cinque ingressi in tre mesi a 25 euro. Qui i primi spettacoli in programma. Si cominciadomani sera, mercoledì 21 giugno, con "L’appuntamento" di Teona Strugar Mitevska per poi proseguire giovedì con "Gli spiriti dell’isola" di Martin McDonagh, mentre venerdì sarà proiettato "Air. La storia del grande salto" di Ben Affleck.