Custodi della Montagna, ecco i finanziamenti

Finanziate le domande ammesse al bando "Custodi della Montagna", riservato ad aziende che hanno deciso di investire in aree che si stanno spopolando, si tratta di quelle che non avevano ricevuto il sostegno a causa dell’esaurimento delle risorse nella precedente assegnazione. "Il bando in attuazione della legge ’Custodi della Montagna’ – spiega il consigliere regionale dem Marco Niccolai –, che ha assegnato nel febbraio scorso oltre 5 milioni per sostenere l’avvio o la riorganizzazione di attività di piccole, medie e micro imprese nei comuni montani, si completa con lo scorrimento della graduatoria, finanziando così tutti i progetti presentati e giudicati ammissibili. E’ stato infatti adottato pochi giorni fa il decreto dirigenziale che assegna le risorse alle 16 domande presentate e che furono dichiarate ammissibili ma non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili e ad altre 10 ulteriori domande pervenute come istanza di riammissione. E’ davvero un’ottima notizia - aggiunge Niccolai – perché con questi finanziamenti, che ammontano a circa 210mila euro suddivisi su 3 anni, si va a completare un bando che ha avuto molto successo. La legge sui ’Custodi della Montagna’, anche grazie alla tempestiva azione dell’assessore Marras, si è rivelata una forma di sostegno concreto e immediato alle aziende che, nell’ottica di quella Toscana più forte e coesa che è al centro della nostra azione programmatica", conclude l’esponente del Pd.

Andrea Nannini