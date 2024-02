Curva Nord chiusa a tempo indeterminato. Il club: "Poche presenze per tenerla aperta"

A partire dalla sfida contro la Sammaurese, in programma domani alle 14:30, la Curva Nord dello stadio Melani di Pistoia rimarrà chiusa. La decisione è stata comunicata nel primo pomeriggio di ieri dal club arancione tramite una nota diffusa sui canali ufficiali della società. Questo il testo integrale: "L’Us Pistoiese 1921 comunica che a partire dalla gara interna contro la Sammaurese, in programma domenica 4 febbraio, il settore ’Curva Nord’ dello stadio Melani rimarrà chiuso a tempo indeterminato. I possessori dell’abbonamento in ’Curva Nord’ potranno accedere presso la Tribuna Laterale, ex ’settore Orange’".

Addio quindi, almeno per il momento, allo spicchio dello stadio riservato alla parte più calda della tifoseria, anche se già da diverse partite era drasticamente diminuito il numero di spettatori presenti, così come in ogni altro settore dello stadio, in particolar modo dopo i noti fatti avvenuti nel mese di dicembre. La Nord torna quindi ad essere chiusa a distanza di dieci mesi dall’ultima volta. Nello scorso campionato infatti la riapertura ufficiale, attesa dalla città da diversi anni, era avvenuta per la sfida contro il Lentigione del 2 aprile. La società, chiamata in causa sul tema, ha motivato la decisione adducendo alle scarse presenze riscontrate nelle ultime gare interne. Una scelta quindi puramente logistica e dettata da ragioni organizzative, almeno secondo la Pistoiese. Anche se, in realtà, le problematiche relative alla sicurezza potrebbero non diminuire, anzi. Ciò che è certo è che la chiusura della Curva Nord rappresenta un ulteriore punto di rottura tra la tifoseria e la società, per una disaffezione e un allontanamento emotivo e non solo che sta prendendo piede sempre più rapidamente, ora dopo ora.

M.F.