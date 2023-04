Curare gli invisibili La missione di un medico "Il camice è per sempre" Pensionati, ma mai vinti

di Lucia Agati

Gli invisibili hanno già imparato la strada e bussano alla porta con pudore e gratitudine. Sono gli ultimi, persone che hanno poco o niente, persone che hanno le famiglie lontane, lontanissime, che sono qui mosse dalla speranza, ma sanno che occorrerà ancora molto tempo prima di farcela. Ma loro ci sono. Trenta fra medici, infermieri e operatori sanitari volontari si alternano negli uffici di "Articolo 32 Ambulatorio Solidale". Perchè la salute è un diritto universale, ma ondeggia sempre fra la rigidità delle norme e la buona volontà di chi non si arrende e vuol essere d’aiuto. A condurre questa straordinaria esperienza c’è il dottor Mauro Quattrocchi, medico di base per quarant’anni, in pensione dal gennaio del 2017 dopo una carriera che lo ha visto anche consulente Inail e del tribunale per la medicina del lavoro. Grande appassionato di musica, ha cantato per trent’anni nel coro Città di Pistoia, lettore insaziabile e irriducibile amante delle motociclette, che colleziona. E’ nato a Firenze il 15 gennaio del 1951 in via Ghibellina: "Vicino a Santa Croce, vicino a Dante", gli piace sottolineare, ma pistoiese da sempre.

Perchè questa impresa?

"Siamo tutti pensionati, ma siamo nati per questo, siamo nati per essere medici e questo facciamo ancora, con la stessa passione di sempre, tutti. La sede dell’Ambulatorio Solidale è stata aperta il 29 gennaio 2023, ma noi siamo attivi dal giugno del 2019 grazie all’appoggio degli ambulatori, e quindi delle attrezzature mediche, di Croce Verde, Croce Rossa, Lilt e Voglia di Vivere. Il traguardo importante è stato ottenere il riconoscimento regionale di struttura sanitaria. Nella sede di via Goffredo Mameli 32 organizziamo l’attività e quindi il triage e le telefonate. Accogliamo le persone indigenti, sia italiani che immigrati, e senza fissa dimora".

Come vi trovano?

"Si presentano con un senso di vergogna, arrivano qui segnalati dai servizi sociali, ma anche spontaneamente, attraverso il passaparola".

Di cosa hanno bisogno?

"Prima di tutto hanno bisogno di essere ascoltati e poi di essere curati perchè i loro problemi possono essere anche di notevole livello sia fisico che psicologico. Affrontiamo casi di depressioni maggiori. E poi ci sono i bambini che hanno soprattutto bisogno del dentista".

Quante persone avete curato?

"Dall’apertura dell’ambulatorio abbiamo già preso in carico trecento persone, duecento delle quali sono immigrati e molto giovani. Cerchiamo di non perdere mai il contatto con loro. Ognuno ha la sua catella. Insomma, cerchiamo di tenerli".

Cosa si portano dietro?

"Molti tra i giovani che visitiamo sono profondamenti segnati dai traumi affrontati durante i viaggi per arrivare qui. Persone che hanno subito ogni genere di violenza, bruciature sul corpo. Ci sono due ragazzi resi quasi ciechi dalle botte".

Da dove arrivano?

"Arrivano soprattutto dall’Africa abbiamo contato quindici stati della zona sub-sahariana. Provengono da paesi che sono ricchi di diamanti e di materie prime, ma loro non hanno nulla. Abbiamo cercato di studiare le caratteristiche di ogni singolo stato. Andavamo anche a Vicofaro, due volte al mese, ma ora vengono da soli, si fidano un po’ di più. Hanno paura di tutto, ma è importante che comprendano che noi, li curiamo e basta".

E per i farmaci come fate?

"Possiamo contare su una associazione della Valdinievole, la Farmadono, che raccoglie i farmaci non usati e ovviamente ancora integri e validi, e li distribuisce, e che rappresenta per noi un grosso aiuto".

E voi, di cosa avete bisogno?

"Abbiamo bisogno ancora di aiuto e il sostegno può arrivare da chiunque. Ricordo che le persone giuridiche possono portare in detrazione le donazioni. Le spese sono tante, anche perchè gli accertamenti strumentali si pagano al privato e il costo di una risonanza, di una tac o una gastroscopia, è elevato. Possiamo contare sul progetto Pistoia Salute della Misericordia, ma si attiva tramite il medico di famiglia e molte di queste persone non ce l’hanno".

Cosa è cambiato da quando lei era un medico di famiglia?

"Prendevo in carico tutto. Fino a venticinque anni fa si poteva. Facevo tutto a casa dei miei pazienti, trasfusioni, chemioterapia. E da solo. Oggi è impensabile. Quando arrivavo nelle loro case mi dicevano che “sentivano qualcosa“ entravo e facevo terapia. Una cosa bellissima. In ambulatorio mai un appuntamento. Venivano da me e basta. Lo spirito della medicina del territorio è una trincea umana e professionale. E il malato ha sempre ragione, perchè, qualsiasi cosa ti dica, lui, sta male".

Si è lasciato un po’ di tempo per sé?

"In casa ho milleduecento libri e li ho letti tutti. E fra tutti amo profondamente “Guerra e pace“ di Tolstoj e “Delitto e castigo“ di Dostojevski. Lo dovrebbero leggere tutti, nel mondo".