"Cuori sacri. La solidarietà al tempo del Covid". La presentazione dell’ultimo libro di Daniela Belliti

Vivere un tempo che ci vede iperconnessi eppure isolati e ritrovare nel gesto del dono e nella cura un spinta positiva per il cambiamento. Abbraccia il tema del volontariato il libro "Cuori sacri. La solidarietà ai tempi del Covid" (Castelvecchi, 2023) di Daniela Belliti, accurato studio che a partire dall’identità del volontariato nei processi di trasformazione politica, economica e sociale giunge al cuore delle esperienze di solidarietà, diverse per finalità e tipologia. Il libro prende atto inoltre dell’esplosione di solidarietà, spontanea e organizzata, durante la pandemia prima e la guerra in Ucraina poi. Perché ciò che l’incombere di queste due terribili esperienze hanno generato è qualcosa di veramente positivo, capace di avviare veri e propri cambiamenti. Ognuno degli aspetti della solidarietà viene in questo studio riconosciuto e ricondotto a una costellazione filosofico-politica, che intende tracciare il contributo del volontariato alla rilegittimazione del welfare e la rigenerazione della democrazia. Daniela Belliti è ricercatrice in Filosofia politica al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca e curatrice dei volumi "La guerra, le guerre" (con Furio Cerutti, per Asterios, 2003), "Epimeteo e il Golem. Riflessioni su uomo, natura e tecnica nell’età globale" (Ets, 2004) e "Democrazie e fondamentalismi" (con Rodolfo Ragionieri per Ets, 2006). Ha pubblicato "Io che sono uno solo. Giudicare il male dopo Eichmann" (Ets, 2012). Il libro sarà presentato domani, giovedì 22 febbraio, alle 18, al Circolo Arci Bugiani di Pistoia, con “Il sole per tutt*“. In dialogo con l’autrice ci saranno la poetessa Francesca Matteoni e la sociologa del diritto Giulia Melani.