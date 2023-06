Cultura Grandi personaggi, grandi eventi

Ingegneri ma anche poeti, letterati, personaggi di cultura e storia in genere: è a loro che è dedicato il fitto calendario di appuntamenti di questa seconda metà della settimana. Molte le iniziative, di cui cerchiamo di dar conto con una rapida carrellata a partire da quella che oggi alle 17 chiama a raccolta nella sala Gatteschi della Biblioteca Forteguerriana. Qui Andrea Ottanelli terrà una conferenza sull’operato dell’ingegnere ferroviario pistoiese Giuseppe Potenti vissuto nella prima metà dell’Ottocento, figura di grande professionalità della sua epoca al centro di alcuni importanti documenti recentemente acquistati dalla Forteguerriana che in questa occasione sarà possibile visionare. Si cambia registro – ma non giornata: anche questo evento si svolge oggi – e anche luogo, spostandoci stavolta alla biblioteca San Giorgio dove il Cudir assieme al Comune, al Comitato provinciale di Pistoia dell’Anpi e il Coordinamento per la democrazia costituzionale ha organizzato un nuovo appuntamento per il ciclo "Conversazioni intorno alla Costituzione". Alle 16.30 si aprono le porte dell’auditorium Terzani per ospitare soprattutto gli studenti delle scuole superiori ma tutta la cittadinanza in genere per discutere dei principi fondamentali della nostra Carta. Saranno presenti il sindaco (e presidente del Cudir) Alessandro Tomasi, Miriam Valentino dell’ufficio scolastico regionale per la Toscana sede di Pistoia, Gaetano Azzariti, professore ordinario di diritto costituzionale all’Università La Sapienza di Roma in dialogo con il giornalista Mauro Banchini; introduce Francesco Baicchi del Comitato Esecutivo Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, mentre le conclusioni sono affidati a Rosalba per l’Anpi.

E ancora: oggi dalle 15 alle 18 all’Officina delle Opportunità (via dei Macelli 11) laboratorio gratuito "Poesie, racconti e aforismi kintsugi" con il poeta e performer Dome Bulfaro rivolto a ragazzi e ragazze dai 14 ai 25 anni (occorre prenotarsi al 340.4173071), che più tardi, alle 18.30, sarà alla libreria Lo Spazio di via Curtatone e Montanara assieme all’autore pistoiese Luca Buonaguidi per presentare il libro "Poesia e Psiche. Dall’ispirazione poetica alla terapia della poesia" (Mille Gru, 2023), con letture da "Elegie Duinesi" di Rilke. L’ideale ‘maratona’ si chiude con un appuntamento su due giornate.

Domani e sabato nell’auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio due convegni su "Nuvole corsare: percorsi pasoliniani" promosso da PoieinLab insieme al Centro di Iniziativa Pistoiese sull’Economia e sul Sociale (Cipes). Nella prima giornata (dalle 15 alle 18.30) l’incontro verterà su "Letteratura, pedagogia e critica sociale" e vedrà susseguirsi gli interventi del sociologo Filippo Bucarelli, del poeta e docente del de Franceschi-Pacinotti Giacomo Trinci, della linguista Maria Teresa Venturi, dello storico Alfonso Venturini e del teologo dell’istituto superiore di Scienze religiose della Toscana Alessandro Cortesì. I lavori riprenderanno il sabato, dalle 9 alle 13, e si focalizzeranno su "Potere e soggettività".

Il via con l’intervento di Andrea Fusari, docente del liceo Forteguerri e presidente dell’Università Gaiffi, seguito da Daniela Belliti, filosofa dell’Università di Milano-Bicocca. Successivamente prenderà la parola il sociologo dell’Università di Firenze Paolo Giovannini, per poi proseguire con gli interventi della regista dell’Università federale di Rio de Janeiro Alessandra Vannucci, del ricercatore Antonio Sofia, di Fabio Tonioni, docente dell’Istuto Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli e del filosofo dell’Università di Firenze Ubaldo Fadini. L’accesso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni visitare il sito www.poiein-lab.eu o chiamare il 329.9091677.

l.m.