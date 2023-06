"Cronisti in classe" Oggi la grande festa per ragazzi e docenti al teatro Bolognini

Una festa delle scuole, una festa per i ragazzi e i loro docenti, ma anche la giusta conclusione di un viaggio insieme a La Nazione. Questa mattina nella bellissima cornice del teatro Bolognini di Pistoia si terrà la premiazione dell’iniziativa "Cronisti in classe" che anche quest’anno ha coinvolto centinaia di studenti delle scuole medie di tutta la provincia, tra Pistoia e la Valdinievole. Tante le inchieste dedicate al nostro territorio, ma anche pagine di approfondimento di tempi importanti, dalle fake news ai conflitti in corso, dalla lotta per la salvaguardia dell’ambiente a quella per sconfiggere le mafie. E poi i problemi dei ragazzi, dal bullismo che usa i social, ai disagi tipici dell’età adolescenziale. Sono tanti i temi trattati dai giovani giornalisti, corredati da disegni, vignette, foto e interviste. Hanno lavorato sodo gli studenti, e un grazie particolare va a tutti gli insegnanti che anche quest’anno, con grande dedizione e impegno, hanno dedicato parte del loro prezioso tempo a questa iniziativa.

Da febbraio a maggio, i ragazzi hanno potuto sfidarsi, a colpi di inchieste e articoli, che hanno visto tutte le settimane pubblicati sul nostro quotidiano. Le copie omaggio sono state date alle scuole coinvolte per una lettura in classe, utile momento di confronto. Tutto questo, come la cerimonia odierna, è stato reso possibile grazie al fondamentale sostegno dei nostri sponsor, che hanno scelto di rendere concreta questa opportunità per i nostri studenti. Grazie dunque agli amici pistoiesi, la Fondazione Caript e la Giorgio Tesi Group, e a tutti i sostenitori dell’iniziativa al livello anche regionale: Conad Nord Ovest, Ait- Autorità Idrica Toscana, Anbi Toscana, l’associazione nazionale consorzi di gestione del territorio e delle acque irrigue, Autolinee Toscane Spa, Cispel Confservizi, Fratres Toscana, e Publiacqua.

Questa mattina i ragazzi riceveranno i premi assegnati alle scuole da La Nazione e quelli dedicati loro dagli sponsor, per aver scelto e affrontato temi vicini all’impegno che le aziende portano avanti. Un grazie va allora alle nostre scuole, oltre cinquecento i ragazzi che sono stati coinvolti, di ben undici istituti. Tante le pagine realizzate, che resteranno un ricordo importante per tutti i ragazzi e che li accompagneranno nelle loro scelte formative future.

red.pt