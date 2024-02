Cronisti in classe, la carica dei giovani in gara

Conto alla rovescia per una nuova edizione del Campionato di Giornalismo, del progetto Cronisti in Classe promosso dal quotidiano La Nazione grazie al sostegno dei nostri sponsor. Quest’anno a partecipare alla competizione saranno 14 classi scelte nelle scuole della provincia di Pistoia e in particolare, per la città capoluogo parteciperanno i ragazzi dell’istituto comprensivo Anna Frank seguiti dai professori Sara Lenzi, Eleonora Trapani, Beatrice Terreri, Serena Manfrida e Eloisa Pierucci, dell’istituto Leonardo Da Vinci con gli studenti accompagnati dalle professoresse Borella e Irene Totaro e l’Istituto Mantellate con le professoresse Giulia Calamai e Manrica Castellani.

Per la piana pistoiese parteciperanno l’istituto comprensivo di Montale Giulio Cesare Melani con i professori Daniela Di Pasqua e Salvador Righi, l’istituto comprensivo Fermi di Casalguidi con i ragazzi guidati dai professori Tommaso Cheli e Valentina Giagnoni e i ragazzi dell’istituto Nannini di Quarrata seguiti dalla professoressa Iolanda Vezio, mentre per la Valdinievole quest’anno parteciperanno gli studenti del Berni di Lamporecchio con la professoressa Monia Leone e i ragazzi del laboratorio di giornalismo del plesso Libero Andreotti di Pescia con la professoressa Anna Casciello. I giovani cronisti si sfideranno su temi d’attualità, anche suggeriti dagli sponsor, come la salvaguardia dell’ambiente, o la ricerca di energie alternative.

Arianna Fisicaro