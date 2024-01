Il crollo di Giaccherino, oggi saranno sentiti i due neosposi

Pistoia, 19 gennaio 2024 – Saranno sentiti questa mattina dal pubblico ministero Chiara Contesini, che indaga sul crollo del solaio dell’antico convento di Giaccherino, gli sposini di Scandicci, Paolo Mugnaini e Valeria Ybarra, la cui festa di matrimonio sabato 13 gennaio è finita con sessanta persone ricoverate al pronto soccorso.

I neosposi, che sono rappresentati dagli avvocati Federico Bagattini e Alberto Corsinovi di Firenze, saranno ascoltati questa mattina in Procura a Pistoia come persone informate sui fatti. Il fascicolo aperto dalla Procura di Pistoia è per disastro colposo: questa la principale ipotesi di reato. A dirigere le indagini dei carabinieri è lo stesso procuratore capo Tommaso Coletta.

Ma già si profila anche un altro fronte: quello delle lesioni colpose, reato che prevede la procedibilità a querela di parte. Delle venti persone ancora ricoverate ce ne sono tre in terapia intensiva. Due di queste hanno nominato il proprio legale, e presenteranno denuncia per lesioni gravi.