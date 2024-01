Crollato un cornicione del "Piot"

Il cedimento di un pezzo della cornice che rifinisce il profilo del piano del Piot (presidio integrato ospedale territorio), ha destato apprensione e reazioni preoccupate. Il cedimento è avvenuto sulla facciata del fabbricato, in una zona prossima all’ingresso. Un pesante pezzo di pietra si è staccato frantumandosi a terra. Ne da notizia l’Azienda Usl con una sua nota: "A seguito del distacco di un elemento decorativo sulla facciata a fianco all’ingresso del Piot di San Marcello, avvenuto l’altra sera – si legge nel comunicato – l’Area tecnica della zona pistoiese, diretta dall’ingegnere Ermes Tesi, ha avviato preventivamente, già nella scorsa serata, le opportune verifiche per valutare la consistenza degli altri elementi decorativi. Il personale presente in struttura ha provveduto tempestivamente a delimitare temporaneamente la zona di transito e successivamente sono state avviate anche le operazioni di controllo dall’azienda addetta alla manutenzione, oltre ad aver posto alcune transenne a scopo precauzionale e garantire la sicurezza degli utenti. L’Azienda prevede di concludere nella giornata (ieri) tutti gli interventi di controllo". A nome dell’associazione Zeno Colò, Simone Ferrari esprime l’auspicio che la Usl approfitti della sollecitazione suggerita dal cedimento per rimettere sotto la lente d’ingrandimento tutta la struttura, che bisogno ne ha: "Il crollo del cornicione è l’ennesimo segnale del disinteresse che c’è nei confronti da parte della cosiddetta Sanità, nei confronti dei cittadini della Montagna, povero ex Ospedale Pacini, prima hanno tolto i servizi da dentro e adesso, iniziano a cascare i pezzi da fuori".

Andrea Nannini