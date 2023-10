Croce Rossa. Ecco il corso per volontari

La Croce Rossa apre le porte per accogliere nuovi volontari e chiunque voglia avvicinarsi all’ambiente. Lunedì 23 ottobre, a partire dalle ore 21, la sede del Comitato di Croce Rossa di Pistoia ospiterà il corso di formazione per volontari, a cui potranno prendere parte persone di qualsiasi età. Chi si recherà in via Gentile, al civico 40F, nella zona delle Fornaci, potrà prendere parte ad una serata nella quale saranno molteplici gli argomenti trattati. Dalla storia e principi di Croce Rossa alle nozioni di Primo Soccorso fino al Diritto Internazionale Umanitario. Chiunque sia interessato a partecipare o voglia soltanto avere delle informazioni può contattare il numero 0573308084 oppure inviare una mail a pistoia@cri.it