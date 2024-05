Cristina Palandri porta il tema della Pace a Fiesole

Pistoia, 17 maggio 2024 – Un po’ di Pistoia sulle colline attorno a Firenze. Grazie a un’artista di fama internazionale quale Cristina Palandri, Pistoia torna a far parlare di sé in Toscana e in particolare nel capoluogo fiorentino. La nuova mostra personale di Palandri, infatti, è stata inaugurata con successo nella Sala del Basolato, in piazza Mino da Fiesole a Fiesole. È intitolata Super Partes ed è curata da Filippo Lotti, con i testi di Siliano Simoncini ed Elisabetta Leporelli.

Le opere saranno esposte fino a martedì 28 maggio; sarà possibile vederle su appuntamento, chiamando il numero 349 3740695. Nei giorni di oggi venerdì 17, domani sabato 18, dopodomani domenica 19, sabato 25 e domenica 26 maggio la mostra sarà aperta al pubblico, alla presenza dell’artista (dalle 16.30 alle 19.30). La rassegna ha avuto il patrocinio del Comune di Fiesole. “Nell’occasione, saranno esposti 27 lavori, la maggior parte dei quali centrati sulla pace a 360 gradi, dalla pace interiore a quella umana alla natura tutta, al futuro allacciato ai bambini – spiega Cristina Palandri –. Rammentate la personale ‘Non toccate i bambini’ allestita alla Biblioteca San Giorgio di Pistoia?

Non porto illustrazioni come in quel contesto, ma tutte opere, continuando il cammino. Da qui il titolo Super Partes. Spero di incontrare tanta gente”. “Per Cristina Palandri, promuovere la tutela e la ricerca della pace, da quando ha iniziato a dipingere, è sempre stato il soggetto prevalente del suo fare arte. La figurazione che ha individuato come matrice personale della sua trasposizione del vissuto esistenziale: bambine, case archetipe - dei poeti -, elementi della natura e vari simboli ricorrenti, sono la costellazione di un immaginario in grado di sollecitare l’attenzione sia per la qualità estetico-espressiva del linguaggio formale e cromatico, quanto, facendo leva sul potenziale dei significati che ‘la scrittura pittorica’ dei dipinti inequivocabilmente sollecita – ha scritto di lei il critico d’arte Siliano Simoncini –.

Quindi, la funzione sociale e pedagogica dell’arte come prerogativa di un impegno attivo eticamente sostenibile. Dunque, Cristina Palandri è artista che partecipa con adesione tout court reagendo, da par suo, ai condizionamenti imposti dalle contingenze che gli eventi odierni, e più di sempre, minano la stabilità e l’equilibrio del nostro vissuto individuale e collettivo”. Un’opportunità, quella fiorentina, per estimatori e visitatori ancora ignari del talento di questa grande artista pistoiese. Un’occasione di riflessione su una tematica fondamentale per l’esistenza dei popoli, della loro convivenza e quindi della stessa Terra: la Pace.