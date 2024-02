Crescono i donatori a Pistoia. Avis e Aido, una cultura condivisa:: "Il valore di salvare vite umane"

Identificare il "volontariato" col donare un po’ di tempo agli altri è quasi banale, e altrettanto lo è associarlo in particolare ai servizi visti prima, sulle ambulanze. Esistono infatti altre realtà associative in cui, oltre al tempo, si dona un po’ più di noi, qualcosa che ci appartiene fisicamente e che può essere di aiuto agli altri. Prima di tutto sangue e plasma: tolti un po’, a noi cambia ben poco mentre possono fare una grande differenza per chi abbia bisogno di riceverli. Diversa la donazione degli organi, che riguarda la decisione di lasciare un domani, ad altri, ciò di cui non abbiano più bisogno. In queste circostanze la cultura del dono si sublima, ma molto ancora bisogna lavorare per superare i molti pregiudizi che ancora sopravvivono.

Igli Zannerini, presidente Avis Comunale Pistoia: "La donazione di sangue e plasma nella nostra città è esemplare. Abbiamo molti volontari-donatori pronti a correre nel momento in cui li chiamiamo per far fronte alla richiesta degli ospedali. Da sempre ci adoperiamo per coltivare questi atteggiamenti, convinti che il gesto in sé rappresenta soltanto la minima parte del più ampio significato da attribuirgli: è condivisione, è veicolo di formazione contro ogni disuguaglianza, che valorizza la generosità di chi silenziosamente dona al solo scopo di aiutare. Nel 1934 il Collatino Cantini fondò Avis a Pistoia, poi il fascismo crebbe fiorente il mercato del sangue, fino alla svolta dell’aprile 1955 quando Valeriano Belliti fondò ufficialmente Avis Comunale Pistoia, debellando per sempre questa offesa alla salute collettiva. Non dimentichiamolo oggi, che la sanità si rivolge sempre più al privato, aggravata dalla prospettiva di un decentramento nella gestione della salute che metterebbe a rischio i cittadini di molte regioni: al sud come al nord, un’organizzazione efficace dipende non solo dai soldi disponibili, ma anche dalle capacità di offerta dei servizi".

Alessandro Bonanno, presidente Aido Pistoia: "Nasciamo a Bergamo nel 1973 come "ala esterna" di Avis, con cui condividiamo la naturale predisposizione mentale al dono. Fino agli anni Novanta donatori e centri trapianti erano pochi, si andava all’estero. Poi, il 29 settembre 1994 l’omicidio di Nicholas Green, il bambino statunitense morto a Messina dopo una breve agonia e i cui organi furono donati per desiderio dei genitori, innescò un meccanismo di riflessione sulle coscienze e sulle istituzioni: nel 1999 si ebbe la legge sul consenso, e oggi siamo il primo paese per donazioni. Ho scelto di farmi ambasciatore di questa cultura del dono organizzando varie attività che mi permettono di parlarne ai giovani, grazie alla collaborazione coi dirigenti di molti istituti superiori".

Ha incontrato anche gli studenti della facoltà di Scienze Infermieristiche, contando complessivamente oltre mille ragazze e ragazzi l’anno. "Mai mi stanco di parlare con loro – prosegue –, e soprattutto di rispondere alle loro domande per togliere dubbi e incertezze, così che possano aprirsi alla conoscenza nuova. Parto dai giovani per coltivare i semi di una cultura rivolta alla generosità, ma non trascuro gli anziani: abbiamo un progetto con Auser, li trovo sempre felici quando scoprono di poter essere ancora utili, e vi assicuro che sulla donazione del fegato, per esempio, lo sono più dei giovani, che lo rovinano con alcol e sostanze dannose".

Alessandra Chirimischi