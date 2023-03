In casa Partito Democratico la riorganizzazione interna dopo l’avvento alla segreteria di Elly Schlein non si è ancora conclusa e i tempi, al momento, non sembrano ancora maturi. Sistemata la casella della presidenza del partito, infatti, è ancora tutta da giocare quella relativa alla composizione della segreteria, con il deputato aglianese Marco Furfaro sempre in pole position per il ruolo di vice–Schlein. Furfaro che lo scorso weekend è stato confermato nella direzione nazionale dem, insieme alla new-entry rappresentata dal consigliere regionale Marco Niccolai: sono così due gli esponenti pistoiesi nel direttivo. Adesso cresce l’attesa per l’assemblea regionale di domani, con il neo-segretario Emiliano Fossi che dovrà procedere alla nomina del presidente e della direzione: anche in questo caso dovrebbe esserci un buono spazio per quote "pistoiesi" (all’assemblea saranno presenti oltre venti delegati di zona). Sulla segreteria provinciale, invece, fino a che non si chiuderà definitivamente la partita regionale non sono attese grosse novità. Formalmente, dopo il passo indietro del segretario uscente Pier Luigi Galligani, è tutto fermo: verrà convocata l’assemblea provinciale non appena i vertici locali del partito avranno definito un percorso. Quel che appare piuttosto certo, in ogni caso, è che la nuova guida dem pistoiese sarà in quota Schlein.

