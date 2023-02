Cremazioni, Tosi (Pd) replica all’assessore Semplici

Dopo la discussione in consiglio comunale sulle nuove tariffe per le cremazioni, il consigliere dem Paolo Tosi replica così all’assessore Margherita Semplici: "A chi lamenta lo stato di manutenzione dei nostri cimiteri comunali, il Comune risponde aumentando di fatto la tariffa sulla cremazione – attacca –. Infatti devono avere e presentare un Isee valido al momento della cremazione di un loro caro, altrimenti verrà applicata la tariffa massima di 515,87 euro rispetto ai 386,77 euro di quella applicata nel 2022, circa il 25% in più di aumento, iva esclusa. Ma chi, secondo la Giunta, il giorno dopo aver subito un lutto con tutto quello che ne consegue penserà ad andare a fare l’Isee? Nessuno. Ci sono tante documentazioni da produrre e ricercare e quando avviene la morte di un caro non si ha voglia di queste beghe burocratiche, c’è ben altro a cui pensare. Quindi la maggior parte dei pistoiesi che non ha un Isee valido molto probabilmente pagherà 150 euro in più alla precedente tariffa del 2022. Non mi sembra giusto dare questa ulteriore incombenza a chi si ritrova a vivere un momento così delicato come quello della morte di familiare. Purtroppo il mio emendamento è stato bocciato – conclude l’esponente Pd – ma ritengo che questi soldi in più sicuramente si potevano trovare in altri capitoli del bilancio. Adesso a Pistoia, prima del testamento, conviene fare l’isee".