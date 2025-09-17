Crac Pistoiese, misure cautelari per tre persone: l’ex patron ai domiciliari

Pistoia, 17 settembre 2025 – Un'ordinanza agli arresti domiciliari, con obbligo di braccialetto elettronico, notificata in carcere all'ex patron della società calcistica, indicato come amministratore di fatto, Maurizio De Simone, obbligo di presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria per un avvocato 41enne e interdizione all'esercizio della professione per un anno per un commercialista 70enne. È quanto disposto dal gip di Pistoia nell'ambito dell'inchiesta sul crac della Pistoiese che a luglio scorso aveva portato al sequestro preventivo di beni per 1,7 milioni nei confronti della pregressa dirigenza, di fatto e di diritto, della squadra di calcio.

Oggi, a seguito degli interrogatori, eseguiti alla presenza del gip, spiegano le Fiamme gialle in una nota, sono state notificate le ordinanze di custodia cautelare personali nei confronti dell'amministratore di fatto e dei due professionisti, padre e figlio, tutti di origine campana, che per l'accusa "hanno portato al dissesto della società calcistica".

L'inchiesta è partita dalla liquidazione giudiziale della Us Pistoiese 1921, aperta l'anno scorso su richiesta della procura. Cinque gli indagati, per bancarotta fraudolenta, fatture false, compensazione di crediti fiscali inesistenti e appropriazione indebita i reati ipotizzati. L'indagine, come spiegato a luglio dalla guardia di finanza, avrebbe "documentato un articolato sistema di frode posto in essere" da "2 imprenditori e 2 professionisti, tutti di origine campana, e una 'testa di legno' di nazionalità albanese".

La Pistoiese, dopo un decennio sotto la medesima gestione, aveva visto il cambio della dirigenza, con il passaggio del testimone prima ad un imprenditore tedesco e, poi, ad una società di diritto inglese, controllata, dietro lo schermo di una trentenne di origine albanese, da Maurizio De Simone, già noto alle cronache per precedenti avventure calcistiche con l'Avellino calcio ed il Trapani calcio,in ciò coadiuvato dai 2 professionisti padre e figlio, il primo commercialista, il secondo avvocato, anch'essi in passato attivi nel mondo del calcio.