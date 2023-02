Covid, solo 8 contagi e nessun ricovero

Sono stati solo 8 i nuovi contagi registrati ieri nella nostra prpvincia. Una giornata che ha registrato in tutto 229 nuovi casi nel territorio regionale: 64 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 165 con test rapido.

Buona la situazione dell’ospedale San Jacopo, dove ieri non ci sono stati nuovi ricoveri. In tutto, sono 7 le persone ricoverate nel reparto Covid delle degenze ordinarie e nessuno è ricoverato nerlla terapia intensiva. In 31.834 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (2.736 in meno rispetto a ieri, meno 7,9%).