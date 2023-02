Covid, ancora 12 contagi e due nuovi ricoveri

Ancora 12 nuovi contagi di Covid registrati nella nostra provincia. Nel totale, in Toscana sono stati 261 i nuovi casi segnalati: 77 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 184 con test rapido. Intanto, resta buona la situazione dell’ospedale San Jacopo, dove ieri ci sono stati due nuovi ingressi a fronte di un paziente Covid dimesso. Nel totale, sono dunque ancora 9 i pazienti ricoverati nell’area Covid delle degenze ordinarie e nessuno invece nella terapia intensiva. Sono stati 67 i casi registrati in provincia di Firenze e 13 nella vicina provincia di Prato e 32 invece a Pisa. In 12.339 in Toscana sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi.