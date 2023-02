Covid, 7 casi ma non ce la fa un 86enne

Solo una manciata di contagi, appena 7 quelli registrati per il Covid nella nostra provincia. Ma il virus è ancora capace di uccidere: ieri si è registrato il decesso di un anziano di Pistoia, 86 anni, risultato positivo. Nel complesso è buona la situazione dell’ospedale San Jacopo, dove ieri c’è stato un solo ricovero a fronte di tre dimissioni. Nel complesso, sono dunque 9 le persone in isolamento nell’area Covid delle degenze ordinarie, a cui si aggiunge un paziente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale cittadino.

Per quanto riguarda la distribuzione dei 7 nuovi contagi, i casi sono stati: 2 a Monsummano, 2 a Montecatini, 1 a Pieve a Nievole, 1 a Massa e Cozzile e 1 a Chiesina Uzzanese. Nel totale, in Toscana, sono 57 i nuovi casi registrati, mentre in 10.671 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi.