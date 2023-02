Covid, 33 casi e nessun ricovero

I contagi Covid tornano leggermente a salire. Sono stati 33 i casi registrati ieri nella nostra provincia, 408 quelli complessivi nella regione. Nel dettaglio, i nuovi casi sono così distribuiti: 5 a Chiesina Uzzanese, 6 a Ponte Buggianese, 1 a Marliana, 3 a Serravalle, 1 a Uzzano, 1 a Massa e Cozzile, 10 a Pistoia, 2 a Montecatini, 1 a Montale, 1 ad Agliana, 1 a Pescia, e 1 a Monsummano.

Buona anche la situazione dell’ospedale. Ieri non ci sono stati nuovi ricoveri al San Jacppo, né dimissioni. Nel totale, sono dunque ancora 6 le persone che si trovano ricoverate nel reparto Covid delle degenze ordinarie, mentre non ci sono pazienti ricoverati in terapia intensiva. Al momento in Toscana risultano pertanto 21.529 positivi, di cui 21.354 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi.