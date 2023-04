Costruire ponti E non dimenticare

Essere umani, ovvero dimenticare ciò che ci rende diversi e costruire ponti, anziché cercare a ogni costo un motivo per demolirli, quei ponti. È ciò che vuole ricordare "Destinatario sconosciuto" di Katherine Kressmann Taylor, testo che sarà oggetto di un toccante reading a cura di Electra Teatro fissato per domani lunedì 17 aprile (ore 17), giorno in cui nel mondo ebraico si celebra lo Yom HaShoah (Giornata del ricordo dell’Olocausto), nella sala de’ Rossi dello stesso Palazzo. Le vicende narrate si svolgono negli anni Trenta. Al centro l’amicizia fra l’ebreo Max Eisenstein e il tedesco Martin Schulse, titolari di una galleria d’arte a San Francisco. L’ascesa al potere di Hitler segnerà i loro destini: Martin tornerà in patria, mantenendo sulle prime una fitta corrispondenza con Max. Ma il vento cambia e così le convinzioni del tedesco e ciò che il tempo sembrava non poter scalfire, finisce per scalfirlo infine la storia. Non solo voce, ma anche cuore e anima alla vicenda le daranno nell’appuntamento pistoiese l’attore e doppiatore Alessandro Pala Griesche affiancato dal regista di Electra Giuseppe Tesi. La lettura scenica si intreccerà coi brani originali suonati al pianoforte dal maestro Marco Baraldi. L’appuntamento, aperto a tutti, è patrocinato dal Comune di Pistoia e vedrà la presenza dello psicanalista Alberto Sonnino che aprirà a una riflessione sui più profondi sentimenti umani, del rabbino capo della Comunità ebraica di Firenze Rav Gadi Piperno cui invece spetterà il compito di approfondire l’aspetto spirituale dello Yom HaShoah e della vicesindaca Anna Maria Celesti. Ingresso libero; prenotazioni [email protected]; oppure via WhatsApp al 349.6078259.

l.m.