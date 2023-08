Costo carburante sempre più su Risolto il rebus del prezzo medio "Niente obbligo a impianto chiuso"

Il rebus dell’esposizione del prezzo medio regionale durante la chiusura per ferie dei distributori è stato risolto dal ricorso di molti gestori a un semplice foglio A4 con il QR Code: inquadrandolo con lo smatphone si può ottenere il prezzo medio regionale. Ma a togliere dall’incertezza i distributori è intervenuta una circolare ministeriale con cui si precisa che l’obbligo di aggiornare il prezzo medio non vale quando l’impianto è chiuso, pur con le pompe a self service funzionanti. A rassicurare i gestori interviene Andrea Stefanelli, il presidente della Faib (Federazione autonoma italiana benzinai) della Confesercenti di Pistoia.

"Quella circolare risponde a una nostra precisa richiesta – spiega Stefanelli – abbiamo ottenuto così quel chiarimento, da parte del Governo e della Guardia di Finanza, sul fatto che la domenica e nei giorni di chiusura l’obbligo non sussiste anche se l’impianto mantiene attivo il servizio self service. Anche il ricorso al QR code, che alcuni gestori di propria iniziativa hanno utilizzato, era stata la nostra prima proposta, comunque l’obbligo durante la chiusura non c’è, e contiamo che la Guardia di Finanza si attenga alla circolare".

La Faib in ogni caso rimane su una posizione di contrarietà alla misura che impone di esporre il prezzo medio regionale. "E’ una sciocchezza – afferma Andrea Stefanelli – e ci vede contrari perché non fa che accrescere gli adempimenti che gravano sui gestori, oltretutto con sanzioni pesantissime in caso di mancato aggiornamento. Bisogna anche considerare – osserva ancora il presidente della Faib – che l’esposizione del prezzo medio può suscitare a volte degli equivoci nei riguardi degli utenti stranieri, specialmente in periodo turistico, ai quali non sempre è facile spiegare la presenza di due prezzi diversi esposti nell’impianto di distribuzione".

Ad aiutare i gestori può intervenire, oltre al Qr code, anche la tecnologia, con l’installazione di display elettronici che mostrano il prezzo medio aggiornato da una postazione centralizzata per una rete di distributori. Si tratta comunque di un servizio erogato da società private che viene pagato dalla proprietà degli impianti.

Intanto, mentre i gestori sono alle prese con l’obbligo di esposizione del prezzo medio, gli utenti devono fare i conti con un incessante aumento del prezzo della benzina. Rispetto al 2 agosto, quando avevamo fatto la nostra indagine sui prezzi nel pistoiese, la situazione per chi fa il pieno è ulteriormente peggiorata. Ci si avvicina sempre più a quota 2 euro a litro (a Serravalle Nord il self è già a 2,007), 23 pompe su 60 sono sopra quota 1,950 e solo una pompa rimane, di un centesimo, sotto 1,9, l’Eni di via Chierici (1,899 il self).

Si risparmia un po’, con 1,904, all’Eni di via Macallè, di Capecchi, in via raccordo autostradale, e di PV 5348 in via Dalmazia oppure si può restare a 1,919 al Beyfin sul raccordo per la Montagna e all’Ala di Capostrada. Per il resto si oscilla intorno a 1940, più sopra che sotto, mentre già il 2 agosto scorso erano una quindicina i distributori che non arrivavano a 1,9.

In ultima analisi l’obbligo di esporre il prezzo medio da parte dei benzinai è stato ininfluente, e non poteva essere altrimenti, sul prezzo vero, quello che si paga per fare il pieno.

Giacomo Bini