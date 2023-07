Costa incalza il sindaco E Danti: "Non mi dimetto"

Aria di crisi in Comune? All’interno della maggioranza, anzi ex maggioranza, il sindaco Marcello Danti si trova nella scomoda situazione di "non sfiducia" da parte di quattro dei suoi compagni di cordata (Diego Petrucci, Andrea Tonarelli, Andrea Formento e Veronica Scandagli), appoggiato invece da Gabriele Bacci, Maurizio Petrucci e Tommaso Ziviani. Questo mentre la minoranza cerca il voto che le manca per chiederne di fatto le dimissioni, avendo solo quelli di Davide Costa, Leonardo Corsini e Franco Ballantini e dovendo arrivare a quattro. La spaccatura all’interno della maggioranza è diventata esplicita quando il sindaco ha ritirato le deleghe al consigliere Andrea Formento e la formazione con cui era stato eletto meno di due anni fa ha cancellato il suo nome dal simbolo elettorale. Al termine del consiglio comunale ci sono voluti i voti della minoranza per ottenere l’approvazione di alcune variazioni di bilancio. In questo clima si è giunti a venerdì 7 luglio, quando "Il paese che vogliamo" ha rotto gli indugi con un comunicato: "Crediamo che non ci siano prospettive serie perché la maggioranza possa portare avanti quell’azione di governo efficace ed efficiente che ogni giorno che passa è più necessaria per il Comune di Abetone Cutigliano".

Chiedono quindi di sapere: "Se il sindaco ha ancora la fiducia di quanti, appena 21 mesi fa, si sono candidati insieme a lui. Non è pensabile alcun tipo di accordo tra il nostro gruppo e l’ala che sta dalla parte di Danti. Se la maggioranza ha i numeri, vada avanti e lavori, dimostrando quel che sa fare. Altrimenti faccia un gesto di dignità e si faccia da parte". A stretto giro Marcello Danti commenta le parole degli uomini di Costa: "I consiglieri di minoranza, osservando la spaccatura nel gruppo consiliare di maggioranza, evidenziata platealmente nell’ultimo consiglio comunale con la cancellazione del mio nome dalla lista, ritengono impossibile che l’attuale amministrazione sia in grado di portare a termine il mandato. Comprendo benissimo la posizione della minoranza che non ha l’obbligo di sostenere il sindaco a tutti i costi e ringrazio Davide Costa per essersi sempre confrontato correttamente con me.

"Mi appello al senso di responsabilità di tutti, maggioranza e minoranza, perché in consiglio vengano approvati provvedimenti necessari per il bene di tutta la comunità. Ovviamente mi aspetto che tutti assumano un atteggiamento non ostile valutando le proposte indipendentemente da chi le propone. Non intendo rassegnare le dimissioni, anche se la tentazione istintiva è stata in alcuni casi molto forte. Non perché sia importante per me fare il sindaco, io non vivo di politica o per la politica, ma perché sarebbe un tradimento verso chi mi ha votato. Inoltre un periodo di amministrazione di un commissario prefettizio sarebbe in questo momento assolutamente non auspicabile. Ringrazio i consiglieri che mi hanno sostenuto e confido – conclude – nel buon senso anche di chi mi ha finora continuamente attaccato in privato e in pubblico. Non per rispetto a me, ma per rispetto verso tutta la comunità".

Andrea Nannini