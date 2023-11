"Così si rischiano infortuni". Stadio Melani nel mirino

Continuano a tener banco le pessime condizioni del terreno di gioco dello stadio Melani. Questa volta ad alzare la voce è stato l’allenatore della Pistoiese, Luigi Consonni, che nel post partita di domenica scorsa ha attaccato senza mezzi termini: "Purtroppo, e lo dico per entrambe le formazioni, abbiamo giocato su un campo indegno per chi ha intenzione di proporre calcio. Quando i giocatori si sono trovati a battere a rete, il pallone è rimbalzato male proprio per le pessime condizioni del terreno da gioco. È improponibile – ha concluso senza mezzi termini – così si rischiano infortuni gravi".

Una presa di posizione forte che fa il paio con quella di Matteo Giusti, neo-capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale: "Da mesi, la comunità sportiva che segue le vicissitudini della Pistoiese è testimone di una situazione inaccettabile presso lo stadio Melani, dove il terreno di gioco, inadeguato per usare un eufemismo, mette a rischio la sicurezza dei giovani atleti e mette in luce gravi carenze nella gestione sportiva dell’Amministrazione – denuncia –. Nonostante gli investimenti considerevoli che hanno superato il milione di euro, lo stadio continua a presentare criticità e il sindaco Tomasi deve ancora spiegare alla città come intende risolverle".

"La domanda che mi pongo – prosegue l’esponente dem – è a cosa sono serviti i milioni di euro investiti nello stadio Melani (senza contare le ulteriori risorse che – almeno stando a quanto emerso dalla commissione bilancio – saranno stanziate per aumentare la capienza, aggiungiamo noi) se oggi ci troviamo di fronte a un terreno di gioco pericoloso e a strutture arrugginite? I giovani atleti, che dovrebbero beneficiare di infrastrutture di qualità, si trovano invece a rischiare la propria incolumità su un campo indegno per le competizioni ufficiali. E non è solo il Melani a soffrire di questo ’malgoverno’ – conclude Giusti –. Gli investimenti sbagliati si riflettono anche sugli impianti minori, destinati alle piccole società che sono il cuore pulsante dello sport e della promozione sportiva pistoiese".

albe