Così l’Auditorium può tornare a nuova vita

Sinergia pronta a sbocciare fra Comune e Provincia per il futuro dell’Auditorium di via Panconi? A quanto pare sembra proprio di sì, e stavolta non si tratterebbe soltanto dei frullini per tagliare l’erba che furono accesi, nell’estate del 2017, da Alessandro Tomasi e dall’allora Presidente Rinaldo Vanni. Secondo quanto emerso dalla posizione del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in piazza San Leone, con l’amministrazione provinciale la strada può essere aperta. E, da quest’ultima, viene incassato l’ok con l’auspicio di poter andare avanti in questa direzione condivisa. Ma andiamo per gradi. Da anni la struttura a ridosso di viale Adua non gode certo di ottima salute: pochissime le partite e gli allenamenti che vi vengono disputati all’interno, nessun evento è più ospitato visti i pochi posti di agibilità concessi.

Ma in provincia qualcosa si sta muovendo con un percorso legato alla progettazione per la sua messa a norma: un argomento che sta molto a cuore anche al Comune. "Da anni ci facciamo promotori di un dialogo tra gli Enti per la messa a norma dell’Auditorium – spiega la capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio provinciale, nonché consigliera comunale, Francesca Capecchi –. E oggi siamo finalmente ad un punto di svolta importante perché la progettazione da parte della Provincia sta avanzando oltre la fase dello studio di fattibilità e il Comune si è detto disponibile a collaborare con l’ente di piazza San Leone per la risoluzione dei lavori sull’impianto sportivo. La questione rappresenta da troppo tempo una ferita per la nostra città – aggiunge – e adesso sembra essere arrivato il momento per sperare in una risoluzione della vicenda. Questo impianto, seppur limitato dalla sua capacità ricettiva, rappresenta un fondamentale respiro per le scuole e per molte realtà afferenti a varie discipline sportive".

L’argomento è stato trattato anche all’interno delle sedute-fiume di questi giorni dedicate all’approvazione del bilancio, con le parole dello stesso sindaco. "Siamo disponibili a contribuire con la Provincia per la ristrutturazione – conferma Alessandro Tomasi – sia perché è un impianto sportivo sia perché potrebbe rappresentare il luogo adatto per sostituire il teatro Manzoni nel caso partissero i lavori di manutenzione". Quest’ultimo è un aspetto di non poco conto anche se poi ci sarà da far quadrare le spese: per quel che riguarda la sua ristrutturazione, si parla di alcuni milioni di euro che servirebbero per ridare vita all’Auditorium.

"Apprezzo questa apertura, in scia, al di là delle differenze politiche, al rapporto buono che c’è fra Provincia e Comune di Pistoia – ammette il presidente, Luca Marmo – devo dire che in questi mesi il nostro ente ha accelerato in maniera importante sull’attività di progettazione di numerose opere, e di questo ringrazio gli uffici: fra questi anche l’Auditorium ed il tema che è stato sollevato dal sindaco Tomasi è indubbiamente interessante perché la convergenza fra più enti può servire per arrivare quanto prima a richiedere, attraverso la partecipazione a bandi, le risorse che servono e che sono sicuramente impegnative per ogni ente pubblico. E da lì, poi, si potrebbe aprire una ulteriore strada in termini di servizi offerti alla città – conclude –sempre con la massima collaborazione".

red.pt