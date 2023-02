Così la vita di un tempo rivive nei canti popolari

"Con questo archivio riusciamo ad ascoltare i sentimenti e la vita dei nostri predecessori".

Sono state le parole di Cristiana Petrucci, che nella importantissima giornata di ieri, dedicata alla presentazione dell’Archivio sonoro di canti popolari, esperienza unica in Italia, ha rappresentato la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, che ha finanziato l’iniziativa. L’Archivio sonoro è stato presentato negli spazi del Consorzio MoToRe di Campotizzoro. E’ stato realizzato, come è noto, dall’Ecomuseo della Montagna Pistoiese. A condurre lo svolgimento del lungo pomeriggio il direttore dell’associazione, Lorenzo Vagaggini. Dopo i saluti istituzionali di Alice Sobrero, presidente e assessore alla cultura del Comune di San Marcello Piteglio, della presidente del Gal, Marina Lauri e di Cristiana Petrucci per Caript, il primo intervento, in video-collegamento, è stato quello del professor Maurizio Agamennone dell’Università degli studi di Firenze, che ha curato la supervisione del progetto.

Il professor Agamennone ha parlato del valore della tradizione orale sottolineandone l’importanza, con diversi riferimenti anche al riconoscimento dell’Unesco per operazioni come quella realizzata dall’Ecomuseo. La parola è quindi passata alla curatrice del progetto, Manuela Geri, che ha fatto ascoltare alcuni brani argomentando una interessante serie di considerazioni a cui ha dato un originale quanto gustoso contributo, sulla figura dei cantastorie e quanto di vero o meno ci fosse nel loro poetare. Le ha fatto eco Francesco Guccini.

Il grande cantautore e scrittore di Pavana ha partecipato all’evento con la moglie Raffaella: "Oltre a tante verità – ha osservato – c’erano altrettante storie inventate di sana pianta, soprattutto tra quelle particolarmente cruente".

Dopo Manuela Geri è intervenuto il cultore di canti popolari Florio Franceschi che ha illustrato la ricerca sul campo e al termine ha voluto ricordare la figura di Sergio Gargini, tra i primi a comprendere l’importanza della conservazione di questa memoria. Sergio dette vita a una apprezzata ricerca che, a suo tempo, sfociò in una importante pubblicazione. Claudio Carboni ha parlato della divulgazione attraverso le piattaforme on line.

Al termine Maurizio Geri ha dato vita a una breve esibizione accompagnato da Laura Toscano e Luca Sparnacci, molto apprezzata dal numeroso pubblico intervenuto. Il lavoro presentato è costituito da un archivio sonoro in cui sono presenti oltre mille brani registrati in diversi paesi della Montagna in un arco temporale di oltre cinquant’anni.

Di questi un numero elevato, circa un centinaio, è stato fornito proprio da Francesco Guccini attingendo alle memorie di famiglia.

Andrea Nannini