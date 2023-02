Corsini (Anpi): "Bravo Tomasi a condannare la violenza"

"Il sindaco Tomasi ha fatto un bel passo avanti rispetto ai colleghi del suo stesso partito, nel condannare esplicitamente l’aggressione avvenuta davanti al liceo Michelangiolo di Firenze, definendola ’squadrista’. D’altronde, come politico ha sempre dimostrato rispetto verso chi viene da altre aree politiche". Così, il presidente dell’Anpi di Pistoia, Renzo Corsini, che tuttavia chiede che si faccia un ulteriore passo avanti.

"Così come io condanno le violenze degli estremisti di sinistra – spiega Corsini – allo stesso modo mi sarai aspettato che il sindaco facesse un chiaro riferimento all’area politica da cui provengono quei ragazzi, responsabili dell’aggressione, che è la stessa del suo partito".

Il dibattito, sviluppatosi a seguito del pestaggio avvenuto sabato 18 febbraio davanti al liceo fiorentino, ha portato infatti alla mozione del Comitato unitario per la Difesa delle istituzioni repubblicane, presieduto dallo stesso sindaco Tomasi, che è stata approvata all’unanimità, e nella quale c’è una condanna esplicita dell’episodio: "Nel riaffermare la condanna dello squadrismo come pratica politica, il Cudir esprime anche la propria preoccupazione per un clima di intimidazione che rischia di prendere piede nel nostro Paese vanificando le pratiche democratiche e il diritto alla libertà di espressione, in particolare del mondo della scuola".

Il presidente dell’Anpi pistoiese, Renzo Corsini, ha poi posto l’accento sulla gravità di un episodio che ha visto come protagonisti gli studenti. "Io da anni giro nelle scuole come testimone di una storia che non deve essere dimenticata. Ed è grave che la violenza sia avvenuta davanti ad una scuola. Vorrei dire a questi ragazzi che il fascismo è nato così, con i pestaggi e le intimidazioni e la guerra è la conseguenza delle dittature nate in questo modo. Per questo, è importante ricordare la genesi di un processo che ha portato alle dittature d’Europa. Questi fatti sono segnali allarmanti, che devono far drizzare le antenne a tutti. L’importante, vorrei dire a Tomasi, è appunto che non passi il messaggio che si tratti di ragazzate. Se non chiariamo chi sono gli autori di questo episodio, da dove vengono, poi rischieremo di trovarci davanti a un’ondata di violenza, come è avvenuto spesso nella storia".

M.V.