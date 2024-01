Corsi per adulti, prorogati i termini

Il Comune intende rilanciare i corsi per adulti e ha prorogato fino al 31 gennaio il termine per chi voglia proporre dei corsi su diverse materie. Chi abbia l’interesse a tenere un corso come docente può presentare la domanda entro le 12 del 31 gennaio con una mail a [email protected]. Le aree tematiche sulle quali il Comune intende organizzare dei corsi per adulti sono: lingue straniere (inglese, francese, spagnolo e tedesco), informatica (livello intermedio e avanzato, web marketing, grafica, realizzare siti internet), arte e storia (storia, storia dell’arte, teatro, fotografia), agricoltura e giardinaggio (giardinaggio, potatura rose, potatura olivi, apicoltura), attività manuali, per esempio la sartoria. La decisione di prorogare il termine per la manifestazione di interesse deriva dal fatto che alla prima scadenza, che cadeva il 28 dicembre scorso, erano state presentate solo due proposte. Fino a pochi anni fa i corsi erano un fiore all’occhiello di Montale, con moltissimi allievi provenienti anche dai centri vicini e tante opzioni disponibili. Uno dei più conosciuti e rinomati era quello di potature e cura degli ulivi tenuto dal compianto professor Lorenzo Pecori Vettori ma erano moltissime le materie offerte anche spesso su proposta degli stessi allievi. Tutto si è interrotto bruscamente con lo scoppio della pandemia di Covid e da allora l’iniziativa non è stata riproposta. All’assessorato alla cultura sono però pervenute molte richieste e inviti da parte di cittadini perché i corsi per adulti possano riprendere e l’assessore Tiziano Pierucci (in foto) si sta impegnando per rilanciare l’iniziativa. Il bando per la manifestazione di interesse è pubblicato sul sito del Comune.