Corsi gratuiti di francese e italiano

La biblioteca comunale "Angela Marcesini" offre la possibilità di frequentare corsi gratuiti di lingua francese e ai cittadini stranieri di apprendere l’italiano. Dal 30 settembre al 18 dicembre si terrà un corso d’italiano per cittadini stranieri, articolato in 24 moduli formativi di due ore ciascuno, dalle ore 18 alle 20. Il corso si terrà al Centro Madre Teresa della parrocchia di San Piero (via Matteotti). Il 7 ottobre partirà il corso di lingua francese, che si terrà alla scuola media Sestini di Agliana (via Della Libertà), fino al 25 novembre. Previsti otto moduli formativi di due ore ciascuno, dalle ore 21 alle 23. Per entrambi i corsi si può contattare la biblioteca "Marcesini" a questi numeri: 0574.678444 e, tramite Whatsapp, al 329.4448891.

La novità: il corso su "Il vino e i territori" che prenderà il via il 4 novembre e proseguirà fino al 9 dicembre, dalle ore 21 alle 23 nel foyer del teatro Moderno. Anche questo corso è gratuito, prevede cinque moduli formativi di due ore e le iscrizioni si apriranno nel mese di ottobre.

Tutti i corsi rientrano nell’educazione permanente non formale per i cittadini italiani e stranieri, maggiorenni, della provincia di Pistoia. Un progetto in collaborazione con la Rete documentaria della provincia di Pistoia (Redop) di cui fa parte anche la biblioteca comunale di Agliana e con la Regione Toscana, cofinanziato dall’Unione europea. La "Marcesini" prosegue l’intensa attività svolta tutto l’anno, per bambini e adulti: gruppi di lettura, letture ad alta voce, laboratori. Durante l’estate la biblioteca ha allestito un proprio stand al "Carabattole love park" nello spazio "Culturalia" (foto) con laboratori gratuiti per i bambini che, come quelli tenuti nei propri locali di via Curiel, hanno registrato sempre il tutto esaurito.

Piera Salvi