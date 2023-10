Corse saltate, ritardi e grossi disagi. Continuano a fioccare le proteste

In attesa dell’entrata in vigore del tanto atteso (e temuto) T2 di Autolinee Toscane, continuano a fioccare le proteste da parte dei passeggeri per ritardi e disservizi sulla rete. In particolare molti residenti di Quarrata segnalano disservizi sulla linea 58. Qualcuno ipotizza addirittura una raccolta firme. "Parlerei di ’autobus fantasma’. Il motivo è semplice: negli ultimi quattro giorni – segnala Sonia Franceschetti – il bus delle frazioni collinari di Montemagno e Lucciano non passa. I ragazzi che devono andare a scuola sono rimasti tutte le volte a piedi. Segnalazioni, telefonate e mail ad At non sono servite a capire il motivo di tale disservizio". Gli fa eco Martina Borchi: "Mio figlio ha lo stesso problema, come tanti, troppi ragazzi, che alla Catena prendono il 51. Questo autobus dovrebbe passare alle 7.03 e passa ogni mattina in ritardo (quando passa). Sono stata costretta a portare mio figlio a scuola a Montecatini, visto che non sarebbe riuscito a prendere la coincidenza a Pistoia. Le segnalazioni a At non hanno portato a niente, andrò dal Codacons a Pistoia e da un legale per chiedere il rimborso". "Stesso problema anche da me che abito in via Santini – puntualizza Silvia Bianchi – dove la mattina dovrebbero passare due autobus, tra cui appunto il 58. Ebbene, anche stavolta non sono passati. Ci siamo dovuti arrangiare io e mio marito per il trasporto".

Problemi nell’area vengono segnalati anche in direzione opposta. "Mia figlia fa il primo anno di università a Firenze – racconta Tiziana Curzio – e il bus 51 della mattina, corsa delle 6.30, è un vero disastro: o è in ritardo o è in anticipo. Una volta lo abbiamo dovuto intercettare a Poggio a Caiano. É molto demotivante un servizio così". Problemi simili anche sulla montagna pistoiese, lungo la linea 21. "Da una settimana il bus scolastico delle 7.16 ha smesso di farsi vedere – racconta Riccardo Sellitto, residente a Campiglio di Cireglio –. Mio figlio ha l’abbonamento per Pistoia pagato ben 350 euro e deve farsi accompagnare da amici o conoscenti o a Pistoia o verso Le Piastre, dove può provare a prendere un altro bus. Facendo così, però, rischia addirittura una multa visto che l’abbonamento è diverso. Ma se quel bus non passa, cosa possiamo fare se non arrangiarci?".

F.S.