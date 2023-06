Corsa per l’iscrizione in serie A1 Settimana di fuoco in società servono circa 400mila euro

L’euforia per la vittoria del campionato è ben lontana dall’essere smaltita, le emozioni sono ancora vive e rimarranno per lungo tempo ancora almeno nel cuore e nella mente dei tifosi, giocatori e della città. Chi invece deve tornare subito con i piedi per terra e mettere la massima concentrazione al lavoro è la società, che deve preparare la prossima stagione. Siamo nel tempo degli adempimenti burocratici ed i tempi sono strettissimi. Tra sette giorni la società dovrà completare tutti gli adempimenti per l’iscrizione, circa 320mila euro, più assolvere ad altre questioni per una cifra complessiva che si aggira sui 400mila euro. Un primo scoglio importante e fondamentale per iniziare a programmare il prossimo campionato che il Pistoia Basket 2000 ha tutte le intenzioni di affrontare al meglio.

Il secondo punto all’ordine del giorno è quantificare il budget che il diesse Marco Sambugaro, che non si muoverà da Pistoia visto che ha già deciso di proseguire il cammino insieme al club, avrà a disposizione. E anche in questo caso si parla di una situazione che si sbloccherà a breve, una settimana o dieci giorni al massimo, perché il mercato non aspetta. Sambugaro che intanto è già al lavoro per le riconferme, prima fra tutte quella di Nicola Brienza: sembrano esserci buone possibilità per riuscire trattenere il coach dei miracoli in biancorosso. "Dobbiamo muoverci per capire come affrontare a livello economico e finanziario la serie A – dice il presidente biancorosso Massimo Capecchi – Il primo passo sarà quello di effettuare l’iscrizione al campionato dopo ci muoveremo per rafforzare la società con l’ingresso di nuovi sponsor e una riorganizzazione a livello societario". Senza contare l’annosa questione del debito pregresso.

Un lavoro complesso che richiede sforzi notevoli e reso ancora più difficoltoso dai tempi che sono molto stretti visto che, fortunatamente, la stagione di Pistoia si è allungata fino alla fine. I massimi dirigenti si stanno già muovendo ed a breve dovrebbero essere annunciate le prime novità. "I tempi sono molto stretti – concorda – c’è da correre e avere risposte in tempi brevi perché tutto deve essere fatto entro la prima settimana di luglio. Un lavoro non facile ma che facciamo con la massima soddisfazione visto il risultato ottenuto e per questo voglio ringraziare ancora la squadra che è andata al di là di qualsiasi previsione – conclude il presidente biancorosso –, a tutto lo staff che ha svolto un lavoro eccezionale, ad un gruppo che ha messo in campo doti umane incredibili".

Maurizio Innocenti