Corsa in pigiama per aiutare i bimbi malati

La Pigiama Run arriva anche a Pistoia. Il 15 settembre, all’ora del tramonto, Lilt Pistoia organizzerà il grande evento in pigiama per manifestare vicinanza e solidarietà a chi in pigiama sta tutto il giorno: i bambini malati. L’obiettivo di Lilt Pistoia, infatti, è quello di acquistare, con il ricavato delle iscrizioni e delle sponsorship, una macchina per accompagnare i bambini e le loro famiglie all’ospedale Meyer, per le terapie. Un evento conviviale che farà bene al corpo e al cuore, attraverso il quale poter fare davvero qualcosa di utili per gli altri. Per partecipare all’evento è necessario iscriversi sul portale www.pigiamarun.it