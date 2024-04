Corsa contro il tempo. Voci di vendita e preoccupazioni. Pressioni per giocare

E se la Pistoiese domenica scendesse in campo? È vero che molti, ma non tutti, hanno già vergato la parola fine a questo campionato difficilissimo, ma c’è anche chi sta lavorando affinché non sia così. E non sono solo ’pressioni’ cittadine. Perché l’esclusione dal girone D della serie D della Pistoiese avrebbe pesanti ripercussioni sull’intero campionato e sono tante le squadre che sarebbero penalizzate (o premiate) dall’assenza della Pistoiese, mandando all’aria di fatto una classifica costruita sul campo. Da più parti, si alzano proteste per la paura di perdere punti faticosamente conquistati sul campo nelle sfide già giocate contro gli arancioni, ma non manca anche chi spera che la Pistoiese venga esclusa dal campionato per recuperare punti preziosi. Comunque vada, sarebbe una classifica falsata.

Così, esattamente come per domenica scorsa, c’è – da parte di alcuni – una corsa contro il tempo per cercare di organizzare la partita. Se non altro, giocando allo stadio ’Melani’ non servono pullman, pranzi, hotel e spese varie. Perché domenica scorsa l’unica persona rimasta in società – se si esclude l’amministratrice unica, peraltro indagata, e mai fisicamente presente, Matilda Jace – Giuliana Russo ha provato a convincere i giocatori a raggiungere Lodi in autonomia, ma il rifiuto è stato netto non soltanto perché i calciatori non giocano in serie A, hanno rimborsi spese o stipendi davvero minimi e non hanno più soldi nemmeno per gestire le proprie vite private, ma anche e soprattutto perché c’erano seri problemi di assunzioni di responsabilità e di assicurazioni. Ma Giuliana Russo non ha potere di firma e non è nemmeno tesserata per la Federazione: non potrà essere lei ad assumere decisioni. Certo, giocare in casa dà alcune garanzie e, per farlo, c’è anche chi è disposto a contribuire economicamente a questa ultima parte di campionato. Ma servono un dirigente, un medico e anche un allenatore che non può essere l’esonerato Parigi: c’è Riccardo Durante in campo. È a lui che De Simone ha affidato la squadra dopo l’ennesimo esonero della stagione e prima di essere arrestato per l’inchiesta riguardante una presunta truffa ai danni dell’Unione Europea. Si parla di fondi del Pnrr.

La confusione regna sovrana. Ognuno ha la sua verità, nessuno ha certezze, ognuno spinge nella direzione che predilige. C’è anche attesa per verificare la notizia, ormai di dominio pubblico, che vorrebbe la Pistoiese ceduta nella giornata di oggi a un fantomatico ricchissimo imprenditore del nord est il quale, siamo sempre ai rumors che svolazzano dentro e fuori la sede, pur di entrare nel mondo del calcio sarebbe disposto ad acquistare una società che, oggettivamente, ha enormi debiti, per la quale è stata chiesta la liquidazione giudiziale e una squadra sull’orlo della retrocessione. Ai più l’ipotesi pare surreale, ma resta l’attesa perché il timore di un colpo di teatro – affidato in questo caso al tramite dell’avvocato Gerado Perillo – serpeggia un po’ ovunque. Tranquillizza molto di più l’ipotesi di una nuova società rilevata da un fallimento, magari da imprenditori locali senza coinvolgimenti di altre società calcistiche (perché la voce, mai confermata ma alimentata in più occasioni, di interessamenti dalla vicina Agliana circola da mesi), che nasce ’pulita’, magari gestita da imprenditoria locale e che potrebbe – visti i precedenti – anche ripartire ’solo’ dall’Eccellenza.