"Correttezza e trasparenza sono importanti e per questi principi noi ci siamo battuti"

In questo braccio di ferro che si è scatenato dal punto di vista sindacale – almeno a livello locale – ognuno continua a fare la propria parte come la Fim-Cisl che, incassata la decisione dell’ITL dello scorso martedì che ha riammesso la lista della Fiom-Cgil, non abbassa la testa ma rilancia in ottica elettorale e, soprattutto, per tornare a parlare ai lavoratori di Hitachi Rail Sts che è la cosa che più conta.

"Risolta la nota vicenda delle liste Fiom – dicono dalla Fim-Cisl – entro poche settimane i lavoratori saranno chiamati ad esprimere le loro preferenze per la formazione della Rsu 2023-2026 (ricordiamo che, nella delegazione uscente, era il sindacato più rappresentato con cinque delegati, ndr). Riteniamo che sia stato giusto e anche doveroso verificare che le procedure di presentazione delle liste fossero corrette. Nessuno ha mai inteso escludere altre sigle dalla corsa al voto ma il rispetto delle regole, della correttezza e della trasparenza devono essere prerogative di ogni adempimento e là dove aleggia il dubbio è giusto fare chiarezza".

Ed è da qui che la sigla sindacale vuole mettere al corrente di quanto accaduto in questo lasso di tempo che, da un lato, ha fatto slittare il voto in azienda e, dall’altro, ha acuito lo scontro con la Fiom-Cgil che non ha certo incassato ma rilanciato nelle ultime ore (vedi altro pezzo). "La procedura di rinnovo è stata aperta dalla Fim-Cisl il 20 febbraio e il 28 dello stesso mese abbiamo presentato le nostre liste dei candidati – spiegano dal sindacato – c’era la volontà da parte nostra di portare i lavoratori al voto prima possibile. Ora ci siamo e ne siamo ben lieti. L’unico rammarico che abbiamo è legato alle procedure di voto: abbiamo chiesto e caldeggiato la procedura on line per gli impiegati e le urne itineranti per agevolare gli operai, ma entrambi i metodi sono stati ostacolati dalle altre sigle sindacali presenti in commissione elettorale, che probabilmente non hanno interesse ad agevolare il massivo accesso al voto dei lavoratori. Ricordiamoci che un’alta partecipazione è un forte segnale di rappresentanza e forza in vista anche della trattativa per il rinnovo della piattaforma di Secondo Livello". Da qui, pertanto, si arriva all’appello finale. "Ora sta ai lavoratori – concludono dalla Fim-Cisl - partecipare numerosi sapendo che ci abbiamo sempre messo la faccia e continueremo a mettercela".

Questi i candidati Fim: Antonella Nannetti, Arianna Ruggeri, Gabriele Carlesi, Massimo Franceschi, Debora Innocenti (impiegati); Mirosh Korita, Francesco Rega, Fabrizio Butelli, Stefano Cianchi, Luciano Lori, Mario Maiello, Massimo Pecorini, Alessio Colangelo. Nella foto, Jury Citera, segretario Fim-Cisl Toscana Nord.

S.M.