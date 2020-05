Pistoia, 9 maggio 2020 - L'emergenza posti letto in Italia è finita e così chiude la centrale remota di Pistoia, la Cross che in coordinamento con la protezione civile nazionale ha trasferito dalla Lombardia decine di pazienti in tutta Italia e all'estero. Per ringraziare operatori, medici e l'intero mondo del volontariato è stato organizzato un momento di incontro in viale Matteotti con l'assessore regionale alla protezione civile Federica Fratoni e il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani. Il direttore della Cross Piero Paolini ha fatto un bilancio di tutte le attività svolte. In video conferenza anche i referenti delle associazioni di volontariato regionale e dei 118 delle zone Nord-Ovest e Sud-Est.

Michela Monti