Cori, striscioni e cartelli. Professori e studenti uniti nella protesta: "Fermate il massacro"

PISTOIABandiere colorate con il simbolo della pace, o con i colori che rappresentano il popolo palestinese, striscioni, cartelli scritti a mano: l’atmosfera ieri mattina in piazza Gavinana tra i manifestanti del mondo scolastico che hanno partecipato al presidio per Gaza era distesa ma con la consapevolezza da parte di tutti della necessità di farsi sentire, parlando al microfono in prima persona o anche solo per esprimere con l’atto di presenza il rifiuto per la guerra.

Tanti i docenti delle scuole della provincia, di ruolo, supplenti e anche già in pensione, alcuni che si sono ritrovati e che si sono scambiati con un abbraccio o con una semplice occhiata lo sconforto di essere lì non per un evento gioioso ma per dover ancora chiedere di fermare un massacro. Tanti i giovani, la maggior parte studenti determinati a far sentire la propria voce, ma c’erano anche anziani e molte famiglie con i bambini per mano o nel passeggino, mamme con figli di pochi mesi nel marsupio, tutti che si erano dati appuntamento ’sul Globo’, per esprimere solidarietà con il popolo palestinese e testimoniare il dissenso per ciò che sta succedendo a Gaza.

Qualcuno girava in mezzo alla folla di manifestanti con in mano un cartello improvvisato scritto con i pennarelli, tra i più giovani c’era chi i colori della pace se li era dipinti in faccia. E alla spruzzata di pioggia alle bandiere in piazza si sono aggiunti i colori degli ombrelli, aperti pur di non rinunciare a rimanere al presidio fino all’ultimo.