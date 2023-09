Corale Santa Barbara Tanti amici riuniti per raccontare la storia

Un pomeriggio intimo e suggestivo ha incorniciato la presentazione di un bel libro in cui la Corale Santa Barbara si racconta, nell’affascinante penombra della chiesa di Campotizzoro. Dopo la rituale presentazione del professor Sauro Romagnani, la corale ha dato corso ad una apprezzata esibizione; nonostante sia stata costretta a cantare a ranghi ridotti ha saputo conquistare l’uditorio. Poi è stato il momento del maestro Gilberto Valgiusti, ormai icona della musica in tutta la Montagna pistoiese, che ha riassunto i viaggi e i pellegrinaggi del prestigioso sodalizio. C’è stato spazio per un commovente momento in cui sono stati consegnati, dalla presidente, Antonella Cinotti, alcuni apprezzati riconoscimenti. Pregevole l’organizzazione curata da Claudia Baccianella e il messaggio che un gruppo, veramente affiatato, ha saputo dare. Non è voluto mancare il sindaco, Luca Marmo, che ha portato il suo saluto, un poco da sindaco e un poco da musicista, elogiando proprio lo spirito solidaristico della Corale. La giornata è stata conclusa da un rinfresco offerto dagli organizzatori.

Andrea Nannini