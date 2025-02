Coppa Pezzimenti alla Pca Hitachi. Il San Felice si arrende ai rigore

Spesso i successi più belli sono quelli meno attesi, quando il pronostico è tutto fuorché dalla tua parte. Potremmo definire come una piccola favola quella della Pca Hitachi, che mercoledì ha alzato al cielo la ventisettesima Coppa Provinciale di Terza categoria intitolata a Filomeno Pezzimenti. Un trionfo arrivato nella fredda serata della Palagina di Via Nova ai danni del più quotato San Felice, che in stagione non aveva ancora perso una partita e che si presentava all’atto finale nettamente favorito. La Pca Hitachi di Michele Esterasi ha però gettato il cuore oltre l’ostacolo, chiudendo la gara sul punteggio di 3-3 dopo i tempi supplementari, per poi imporsi ai calci di rigore. Protagonista assoluto il portiere Manuel Chiodo, decisivo sia durante il match che nell’epilogo dei tiri dal dischetto, neutralizzando il primo rigore della serie.

Grande invece il rammarico per il San Felice di Giovanni Borrelli, che ha pagato qualche disattenzione di troppo in fase difensiva oltre alla variabile della sfortuna che, soprattutto in caso di rigori, è sempre un fattore fondamentale. La Pca Hitachi, con la conquista della Coppa Provinciale, accede quindi alla fase regionale, dove affronterà le vincenti delle altre province toscane per guadagnarsi un posto in Seconda Categoria. Prima però ci sarà per godersi ancora qualche attimo di festa, per poi tornare in campo sabato per l’impegno di campionato.

La cronaca: il San Felice, maggiormente dotato sul piano tecnico, prova ad imporre fin da subito il proprio gioco sfruttando le qualità del tridente offensivo. È proprio grazie ad una bella manovra corale che i gialloblu vanno in vantaggio al 15’. La discesa di Mazzucco sulla destra premia Capecchi a centro area, il 10 raccoglie il perfetto invito e firma il vantaggio dei suoi. Tra il 22’ e il 29’ però la Pca Hitachi prima pareggia e poi ribalta la partita. Ci pensano Maccini, con un sinistro su cui il portiere Pavoni non è impeccabile, e Accardi dal dischetto a firmare il sorprendente vantaggio arancionero. Il San Felice non ci sta e trova il 2-2 al minuto 38 con un bel diagonale di Sicuranza, ma prima dell’intervallo c’è il nuovo vantaggio Hitachi con l’autorete di Milani sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

La ripresa riserva decisamente meno emozioni, ma i gialloblu riescono comunque a trovare il pareggio con l’incornata di Bartoletti, ben servito dal cross di Capecchi. Col passare dei minuti calano le energie e nessuno dei due team riesce a farsi vedere con pericolosità e il leitmotiv non cambia nemmeno durante la mezz’ora dei tempi supplementari. Ai calci di rigore il San Felice sbaglia i primi due tiri, la Pca Hitachi segna tre volte su quattro e l’errore di Capecchi al quinto tiro fa partire la festa degli arancioneri.

Michele Flori