Coppa Diddi nel nome di Fabbri e di "Vannino"

Sabato 18 marzo alle 20 al lago Primo maggio di Agliana cena di autofinanziamento per la 75° coppa Dino Diddi, tra le più prestigiose gare ciclistiche allievi, che si svolgerà il 3 settembre. Il Gs Dino Diddi che organizza la storica competizione si è fatto promotore della cena, in collaborazione con Auser Agliana. Sarà una serata ricca di sorprese, con ospite d’onore l’ex ciclista professionista Giovanni Visconti, che è stato maglia rosa al Giro d’Italia e vanta diversi titoli, fra cui quello di campione italiano su strada, conquistato ben tre volte. Conduce la serata Daniel Guidi. Prenotazioni entro il 16 marzo al 333.2116566. La 75° Coppa Diddi sarà in memoria di Fabrizio Fabbri, indimenticao ciclista professionista, nonché di Alessandro Egidio Gori ("Vannino") per il collegamento con la sua inseparabile biclicletta. Fabrizio Fabbri, nato alla Ferruccia di Agliana il 28 settembre 1948 e deceduto a Pisa il 6 giugno 2019, fu campione toscano di ciclismo dilettanti alla fine degli anni Sessanta e passò al professionismo nel 1970. Partecipò nove volte al Giro d’Italia con tre vittorie di tappa e due buoni piazzamenti in generale. Corridore tenace, volitivo e di grande temperamento, seppe mettersi al servizio di campioni come Francesco Moser e Felice Gimondi. Chiuse la carriera da professionista su strada nel 1979, poi fu un apprezzato dirigente sportivo, guidando campioni come Franco Ballerini.

Piera Salvi