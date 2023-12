Controlli Nas. Quattro ditte non conformi

In occasione delle feste natalizie, nell’ambito di un’apposita campagna sui prodotti dolciari tipici, il Nas di Firenze ha svolto complessivamente quindici controlli presso aziende di produzione e commercializzazione nel territorio di competenza, rilevando casi di non conformità in dieci di queste.

In particolare, per quanto riguarda Pistoia e provincia, sono state riscontrate quattro non conformità "per carenze strutturali e igienico sanitarie – spiega il Nas – per cui sono stati adottati provvedimenti prescrittivi ai fini della tempestiva regolarizzazione".

Gli altri casi di non conformità sono stati riscontrati nelle province di Firenze (quattro) e Siena (due).