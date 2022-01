Continua nonostante le difficoltà dei tanti autisti assenti il servizio bus di Autolinee Toscane nel territorio pistoiese. Le corse scolastiche sono state garantite anche nella giornata di ieri e tali rimarranno anche per la giornata odierna. Visto i circa cinquanta autisti assenti per positività, quarantena o altre indisposizioni, rimarranno alcuni disagi anche nei prossimi giorni sulla linea urbana 3 ed M. I bus, dunque, circoleranno su queste tratte ma con meno frequenza del normale in alcune fasce orarie, principalmente pomeridiane. Rimane poi il rischio cancellazione una coppia di bus extraurbani: quella che parte da Montecatini alle 7.00 per Firenze e il relativo ritorno in partenza da Firenze alle 7.55.

Intanto da ieri l’altro è scattato l’obbligo dei super green pass a bordo dei mezzi pubblici, così come previsto dalla nuova normativa per la lotta all’emergenza sanitaria. A Pistoia, nel solo primo giorno di applicazione della norma, su 457 controlli a campione effettuati solo in nove erano sprovvisti di Super Green Pass, mentre 4 si sono rifiutati di mostrarlo. In entrambi i casi, i passeggeri sono stati multati secondo le nuove normative, che prevedono sanzioni fino a 400 euro per chi sale a bordo senza certificazione. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

F.S.