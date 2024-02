"Contro lo spopolamento, riportare servizi e attività"

"È necessario rilanciare i centri e i borghi storici come identità culturale. Farvi tornare funzioni e servizi". E’ la posizione di Alessandro Capecchi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. "I dati che da giorni fanno discutere sono infatti drammatici: in 12 anni si sono persi in Italia 111mila esercizi commerciali, molti dei quali proprio insistenti in queste precise aree cittadine – spiega Capecchi –. A questo si somma l’emorragia dei negozi di vicinato, anche nelle aree interne e montane e il quadro diventa veramente devastante sia per l’occupazione e la qualità della vita di molte famiglie che, in assenza di servizi e minime condizioni di benessere, si spostano altrove, andando ad ingrossare periferie anonime".

"Questa operazione “a tenaglia” determina una doppia perdita di identità e funzioni dei centri urbani e storici ed anche delle frazioni collinari e montane – prosegue l’esponente FdI –. Il progressivo trasferimento e la razionalizzazione di uffici pubblici e di altre realtà attrattive (cinema, teatri, gallerie commerciali), oltre ovviamente alle vendite on line con consegna a domicilio, comporta la desertificazione funzionale della città e dei centri urbani, che diventano o dormitori o musei a cielo aperto, dove ci sono le condizioni artistico-culturali per esserlo".

Poi l’attacco. "In questo senso a livello culturale la concezione policentrica delle città tanto cara alla sinistra ha quindi generato questa stortura, con l’equivoco di portare le funzioni (e le cose) dalle persone e non viceversa. Con tutto ciò che ne è seguito in termini di traffico e di congestione urbana, un vero e proprio “spappolamento” prima fisico e poi sociale". Tutto questo, secondo l’esponente del partito di Giorgia Meloni concorre a determinare la trasformazione delle città in musei a cielo aperto, senza più cittadini.

"Credo – conclude – che il primo obiettivo della politica sia salvaguardare la vita reale dei centri urbani e storici come elementi trainanti dell’economia locale, come motori di una capacità anche aggregativa e sociale che genera benessere non solo economico, riportando funzioni, uffici e servizi, contemporaneamente pensando alla creazione di strutture di connessione, di viabilità e sosta che rendano sempre più agevole e veloce il raggiungimento dei centri e l’uscita dagli stessi".