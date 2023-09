Contributi regionali per chi investe sul digitale a Pistoia: 32 milioni di euro per innovare

Un’occasione per guardare al futuro. Si apre lunedì il bando “Impresa Digitale“: 32 milioni di euro per promuovere la realizzazione di progetti destinati a sviluppare e rafforzare le capacità di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate nelle imprese, attraverso l’acquisizione di servizi per l’innovazione. Il bando è cofinanziato dal Programma regionale Fesr 2021-2027, con le risorse assegnate all’azione “Servizi per l’innovazione“ e rientra nel progetto regionale Giovanisì per l’autonomia dei giovani.

L’azione si rivolge alle micro, piccole e medie imprese (in forma singola o associata) e ai liberi professionisti per il manifatturiero, il turismo e il commercio. L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto in conto capitale (erogato anche nella forma di voucher) fino ad un massimo del 70% del progetto presentato. Il costo ammissibile totale del progetto non deve essere inferiore a 10mila euro e superiore a 150mila euro.