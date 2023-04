Contributi per le strade Via alla manutenzione Si comincia da Taviano

Una notizia che farà sicuramente piacere ai residenti del comune di Sambuca Pistoiese e a tutti coloro che ne percorrono le strade: c’è un contributo di 37.400 euro, erogato dalla Regione Toscana a favore del Comune montano di Sambuca Pistoiese,che lo destinerà alla manutenzione straordinaria delle strade comunali. I lavori inizieranno da Taviano. La cifra stanziata è quella prevista da una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore regionale alle infrastrutture e mobilità, Stefano Baccelli. "Serviranno – precisa l’assessore in una nota diffusa in questi giorni – per cofinanziare, fino a un massimo dell’80% del costo complessivo delle opere, interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di alcune strade pubbliche comunali. Sono tre i criteri che hanno ispirato questo provvedimento: il primo è il co-finanziamento, cioè il sostegno da parte della Regione a chi ha presentato progetti disponendo comunque di una quota da assegnare all’intervento: il secondo è la destinazione di fondi disponibili alle amministrazioni che lo scorso anno non eravamo stati in grado di finanziare: il terzo criterio è quello che ci ha portato a privilegiare le amministrazioni locali più piccole, che sono quelle che dispongono di bilanci più limitati e che spesso sono costrette a rinviare interventi, anche necessari, per la mancanza di fondi. In questo modo pensiamo di essere riusciti a dar loro un aiuto decisivo".

E’ subito intervenuto anche il sindaco di Sambuca, Fabio Micheletti: "Ho il piacere di comunicare che la Regione ha finanziato (parzialmente), un intervento di manutenzione straordinaria sulla strada Taviano-Caviana. Su un costo complessivo di 62.500 euro ci ha assegnato il contributo di 37.472 euro. Lo scorso anno la Regione aveva finanziato un intervento di manutenzione straordinaria sulla strada di Posola (già realizzato). Negli ultimi anni abbiamo scelto di fare meno interventi a pioggia e concentrarli di volta in volta su un’unica strada per rendere gli interventi stessi più strutturati ed efficaci. Poi, naturalmente, di fronte a buche e sconnessioni della pavimentazione stradale, si cerca di intervenire con i rammendi e i rattoppi necessari".

Andrea Nannini