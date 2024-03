Contributi Ebret alle imprese danneggiate

C’è tempo fino al 30 aprile per aziende, lavoratori e lavoratrici dell’artigianato toscano colpiti dagli eventi alluvionali per richiedere contributi straordinari all’Ebret (Ente Bilaterale dell’Artigianato Toscano), che già lo scorso dicembre aveva messo a disposizione fondi speciali per un milione e mezzo di euro. Una risposta concreta per le imprese colpite dal disastro. Per accedere ai contributi, gli aventi diritto devono fare domanda entro il 30 aprile sul sito www.ebret.it. Possono richiedere la prestazione straordinaria ’A9’ le aziende che abbiano ricevuto danni tali da provocare la sospensione anche parziale del proprio ciclo lavorativo o una significativa riduzione della normale capacità produttiva. Il contributo copre il 35% dei costi sostenuti fino a un massimo di ottomila euro.