Contrattazione sociale. Sindacati compatti: "Massima attenzione per le fasce più deboli"

"Mai come in questo momento c’è bisogno della massima attenzione da parte degli enti locali nei confronti dei più fragili, di chi non riesce più a pagare l’affitto, di chi ha problemi persino a fare la spesa o a curarsi". È la posizione di Cgil, Cisl e Uil, che ieri hanno presentato la piattaforma unitaria sulla contrattazione sociale. Piattaforma che intendono discutere con le venti amministrazioni della provincia di Pistoia, prima che queste approvino i bilanci preventivi relativi al 2024. "Riteniamo – spiegano Alessandra Biagini, Silvia Biagini e Marco Tesi – che discutere su temi quali le politiche socio-sanitarie e educative, quelle tariffarie e per la casa, le politiche degli appalti pubblici e di sviluppo e riqualificazione del territorio, nonché delle politiche di genere e di quelle ambientali e energetiche o dell’utilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, sia di fondamentale importanza per i cittadini".

"In questo periodo di grande crisi economica e sociale – aggiunge la segretaria Cisl, Alessandra Biagini – ci sono temi che vanno assolutamente affrontati con urgenza, come quelli che riguardano lo sviluppo economico e del territorio, i temi del lavoro, la sanità, l’educazione, ma anche le gare di appalto, le povertà e il welfare. Senza dimenticare il tema dell’ambiente. I nodi sono tanti, specie in questo momento di crisi epocale, e vanno affrontati con attenzione per cercare di invertire gli effetti provocati prima dalla pandemia, poi dalle guerre, dal conseguente caro-energia e dall’inflazione, che si ripercuotono soprattutto sulle fasce più deboli. Speriamo che le amministrazioni considerino queste tematiche importanti come le consideriamo noi".

Contenere il più possibile gli aumenti delle tariffe, se non addirittura bloccarli, è l’appello che i sindacati rivolgono ai comuni. "Il quadro in cui ci troviamo ad affrontare la contrattazione sociale 2024 – sottolinea Silvia Biagini (Cgil) – è ancora più difficile rispetto a quello dello scorso anno. La precedente contrattazione sociale non è andata bene perché abbiamo siglato soltanto sette protocolli d’intesa, rispetto al totale dei comuni della provincia. Questo perché c’è stato sottoposto all’attenzione un aumento dei servizi a domanda individuale, in particolare mense, scuolabus e asili nido. Ovviamente questo non poteva trovarci d’accordo, perché in un momento di crisi sociale ed economica, con la sanità quasi al collasso, l’aumento delle bollette e la guerra, chiedevamo ai sindaci un impegno maggiore. Così non è stato e addirittura da parte di alcune amministrazioni abbiamo registrato anche una certa ritrosia al confronto". Per Marco Tesi (Uil), "è necessario che i comuni, data la quantità esigua di risorse, si concentrino su due aspetti in particolare: il sociale, quindi essere attenti ai più deboli e le realtà produttive, che vanno aiutate laddove sono in difficoltà".

Patrizio Ceccarelli