Consumi di verdure in aumento

Da una parte si butta l’occhio sulle previsioni per scongiurare conseguenze sul fronte agricoltura, dall’altra si osservano i movimenti del mercato. Anche Coldiretti Toscana scende in campo per suggerire come mettersi al riparo dall’afa che ci accompagnerà nelle prossime settimane sottolineando l’importanza di un’alimentazione con acqua e cibi rinfrescanti come frutta e verdura di stagione, ricche di potassio, calcio e ferro, indispensabili per rinvigorire l’organismo e reintegrare acqua e sali minerali persi con l’eccessiva sudorazione.

"Dopo un inizio anno che ha segnato una svolta in negativo per i consumi di frutta e verdura (meno 9 per cento) – si legge in una nota diffusa in questi giorni –, ai minimi storici da inizio secolo, dovuti principalmente al caro-prezzi che ha portato ad una contrazione degli acquisti, l’esplosione dell’estate e la diminuzione dell’inflazione accompagnerà i toscani a tornare ad acquistare pesche, albicocche, meloni ed altri frutti di stagione da consumare freschi oppure centrifugati, frullati o tra i gusti del gelato sotto l’ombrellone, a casa o al bar ma anche insalate, zucchine e pomodori: nutrono, dissetano, reintegrano i sali minerali persi con il sudore, riforniscono di vitamine, mantengono in efficienza l’apparato intestinale con il loro apporto di fibre e si oppongono all’azione dei radicali liberi prodotti nell’organismo dall’esposizione al sole, nel modo più naturale ed appetitoso possibile".