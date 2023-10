"Consulta dello sport". Il via tra le polemiche

Con l’approvazione a maggioranza durante la seduta del consiglio comunale di ieri, è divenuta realtà la nascita della "Consulta dello sport". Un progetto che arriva così a compimento dopo un percorso partecipato, andato avanti per diverse sedute all’interno della quarta commissione. La sua creazione è stata approvata con 17 voti favorevoli (c’erano alcune assenze sui banchi della maggioranza) mentre hanno votato in maniera contraria tutte le minoranze. Minoranze che non sarebbero "contro" alla nascita dell’organismo consultivo in sé per sé, avendo promosso anche proposte ed accorgimenti che sono stati messi più volte all’ordine del giorno, ma che si sono messe di traverso per la mancanza di rappresentanti del consiglio comunale all’interno del nuovo organismo. In tutto ci saranno 61 membri all’interno della Consulta che dovranno analizzare progetti, iniziative, eventi e prospettive per l’impiantistica sportiva cittadina e la sua progettualità da destinare, poi, ai 17 che faranno sintesi e comporranno il comitato d’indirizzo.

"Riteniamo che sia un meccanismo che viene privato dell’elemento centrale – dichiara la consigliera Stefania Nesi del Partito Democratico – ovvero senza consiglieri al suo interno, mentre è presente soltanto l’assessore allo sport che, però, di fatto è un interlocutore politico quando invece si sono voluti escludere fin dall’inizio coloro che erano legati a questo mondo. Ed è proprio mancando questo singolo tassello, dopo aver valutato positivamente altri aspetti importanti, che motiviamo il nostro voto contrario". Una presa di posizione, già emersa in Commissione, ma che ovviamente non ha trovato la condivisione dell’assessore Alessandro Sabella:"Il punto finale di questo percorso – afferma Sabella – è che le varie realtà dovranno fare ’squadra’: basti pensare al pattinaggio, per esempio, che con tre società differenti in città ha sempre parlato col proprio referente facendo sintesi in privato per poi arrivare di fronte agli uffici comunali con il quadro già pronto di spazi ed orari. E la Consulta servirà anche per entrare nelle scuole, per far conoscere tutte le discipline che vengono praticate sul territorio".

Contrarietà al momento del voto anche da parte di Civici e riformisti e Pistoia ecologista progressista. "Quello che dovrebbe essere uno strumento utile per la partecipazione – dicono da Pep – in realtà è un’occasione persa, avendo ristretto la partecipazione stessa. Nel progetto dell’assessore Sabella c’è la volontà di inserire nell’assemblea della consulta soltanto le federazioni e gli enti di promozione sportiva: tutte le associazioni di calcio, per esempio, saranno rappresentati da due sole persone. Abbiamo proposto un emendamento per chiedere la presenza di membri di Asd e Ssd ma è stato respinto, facendo perdere il senso reale dello strumento. Riteniamo che istituirla con questi limiti sia solo un modo per provare a sollevarsi da alcune responsabilità".

