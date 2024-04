Consulenti per nuove sedi. Una segretaria: le mansioni

Per posizione in agenzia assicurativa, si ricercano tre consulenti per la gestione delle nuove sedi in toscana. Le risorse dovranno possedere il diploma di istruzione secondaria superiore e avere una conoscenza base dei principali sistemi informatici. Le candidature devono essere poste all’attenzione del signor Massimo Gagliano a questo recapito telefonico: 329.1399719, indirizzo di posta elettronica: [email protected].

Per un’altra agenzia assicurativa, si ricerca una segretaria. Mansioni da svolgere: gestione agende, appuntamenti, documenti di viaggi, documenti in genere, contratti, gestione telefonate, archiviazione utilizzo programma Team System. Richiesto diploma

di istruzione superiore. L’azienda offre per i primi 6 mesi contratto di prestazione occasionale con la possibilità di una trasformazione in contratto a tempo indeterminato, full time. Per candidarsi contattare Silvia Brunetti al numero telefonico 370.1496472.